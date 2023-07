Lecce | vasto incendio sul litorale di Ugento | i bagnanti lasciano i lidi In azione i Vigili del fuoco | chiesto il supporto dei Canadair

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) A, in provincia di, è in corso in queste ore unche si sta propagando nella pineta di Torre Mozza. Sul posto sono intervenuti idele la Protezione civile, che hanno ril’invio di due aereiper affrontare le fiamme. L’antica masseria di Rottacapozza, una delle strutture ricettive circostanti, è stata evacuata in via precauzionale e isono stati fatti allontanare dai. Il timore è che il, alimentato dal forte vento, possa avanzare in maniera repentina verso la zona dei villaggi turistici. Per il momento sono stati riscontrati solamente danni ad alcune auto. L’è partito da Torre Mozza ed è avanzato di ...