Lecce | UFFICIALE il ritorno di Falcone | la nota del club

... acquisti ufficiali in A Ilha ufficializzto il ritorno di Wladimiro Falcone: arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria. Milan, altro colpo:Chukwueze. Genoa, ecco Retegui: c'è l'...... acquisti ufficiali in A Ilha ufficializzto il ritorno di Wladimiro Falcone: arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria. Milan, altro colpo:Chukwueze. Genoa, ecco Retegui: c'è l'...... evacuate case e resort tra Torre San Giovanni e Torre Mozza Cronaca [ 27/07/2023 ] Falcone ha firmato un contratto che lo lega alper 5 anni. Adesso èSport [ 27/07/2023 ] Incendi in ...

UFFICIALE - Falcone torna al Lecce Fantacalcio ®

LECCE – La trattativa era già virtualmente conclusa, ma stasera è giunta l’ufficialità del ritorno di Wladimiro Falcone al Lecce. Il club di via Costadura ha infatti annunciato il ritorno dell’estremo ...L'ex portiere rossonero Wladimiro Falcone è ufficialmente un giocatore del Lecce: è lo stesso club giallorosso con un comunicato, dove ha specificato anche che l'acquisto è stato realizzato a titolo d ...