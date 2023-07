Lecce | UFFICIALE | dalla Sampdoria torna Falcone

La vincente della sfida tra biancorossi e ducali (che rappresenterà l'esordiodei Galletti nella nuova stagione), avanzerà ai sedicesimi di finale dove incontrerà la vincente di- ......- Festival di Majano (Area Concerti) - MAJANO (UD) 01 agosto - Oversound Music Festival "02 ... Per info: www.friendsandpartners.it RTL 102.5 è media partnerdel tour. Le date live sono ...Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sitodella manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata. Come arrivare : siamo in Puglia , circa 20 km sud di. ...

UFFICIALE: Lecce, torna Falcone dalla Sampdoria a titolo definitivo TUTTO mercato WEB

Il comunicato del club giallorosso che annuncia l’operazione L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone dall’U.Wladimiro Falcone è un nuovo calciatore del Lecce: il portiere lascia la Sampdoria a titolo definitivo. Il comunicato Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto di Wladimiro Falcone dalla Sampdoria. Il por ...