Lecce | Strefezza | “Sono rientrato da poco | é stata una settimana difficile per me”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dopo una splendida salvezza, ottenuta in occasione della 37ª giornata dello scorso campionato, grazie all’1-0 in quel di Monza, continua senza sosta il ritiro pre-campionato da parte del. I giallorossi, ora guidati dal neo-tecnico Roberto D’Aversa, hanno scelto per il terzo anno consecutivo la località Folgaria, al fine di preparare al meglio la prossima stagione. Quest’ultima avrà inizio il prossimo 19 agosto, con l’intrigante match tra il neo-promosso Frosinone, ed i campioni d’Italia del Napoli di Rudi Garcia. I salentini inveceattesi dalmatch casalingo contro la Lazio capitanata da Maurizio Sarri, in programma domenica 20 agosto, alle ore 20:45, nella splendida e suggestiva cornice dello Stadio Via del Mare. Una partita che riporta alla mente dolci ricordi per Morten Hjulmand e compagni, dal momento che ...

Un Lecce tonico e in palla supera per 4 - 0 in amichevole il Padova di Torrente. In gol Rafia, Banda, e ... Il Lecce è sceso in campo con un 4 - 3 - 3 che ha visto tra i pali Bleve, in difesa Venuti, Pongracic, Blin e Gallo, sulla mediana Gonzalez, Hjulmand e Rafia; in attacco spazio al trio

Un Lecce tonico e in palla supera per 4-0 in amichevole il Padova di Torrente. In gol Rafia, Banda, Strefezza e Corfitzen.Cresce il Lecce di Roberto D’Aversa. Dopo i successi ottenuti nei giorni scorsi nelle sfide giocate contro squadre di dilettanti, dalla Terza categoria all’Eccellenza, ieri pomeriggio ...