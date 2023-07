Le possibili avversarie della Roma in Europa League | le fasce per il sorteggio e le insidie principali

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’alla ricerca di una nuova campionessa da incoronare. Dal prossimo 10 agosto comincerà la marcia nel secondo torneo continentale del nostro calcio, fino ad arrivare alla finale che si disputerà all’Aviva Stadium di Dublino. Tra le squadre al via la, che cerca il riscatto dopo il ko in finale con il Siviglia. Una sconfitta che non ha permesso agli uomini di Mourinho di non essere in Championsed ‘accontentarsi’seconda competizione europea grazie al sesto posto ottenuto in Serie A. Il cammino europeo dello scorso anno però, oltre al successo del 2021/22 in Conference, permette ai giallorossi di essere pressoché sicuriprima fascia neldell’1 settembre. In questo modo si eviteranno ...