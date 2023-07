Le più belle frasi di Tiziano Terzani sulla vita | sull’amore e sulla morte

Leggi su dilei

(Di giovedì 27 luglio 2023)è stato un grande giornalista e uno scrittore di storie meravigliose, tratte dai suoi viaggi intorno al mondo. Scomparso nel 2004 a causa di un brutto male che lo affliggeva da tempo, ha trascorso i suoi ultimi anni in Asia per vivere altre esperienze indimenticabili, per poi fare ritorno sugli Appennini pistoiesi, dove ha concluso il suo viaggio terreno. Ci ha però lasciato opere indimenticabili, oltre ai suoi pensieri più profondi sull’attualità e sulle vicende della. Su DiLei abbiamo raccolto le suepiùe toccanti, su cui riflettere davvero. Le piùdiDi vicissitudini, nella suane ha affrontate ...