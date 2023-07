Le Borse europee corrono con la Bce | Piazza Affari svetta +2%

Il tasso sui depositi sale al 3,75%. Lagarde: 'A settembre pausa o rialzo ma certo non taglio'. In rialzo le, svetta MilanoLearrotondano i rialzi mentre è in corso la conferenza stampa di Christine Lagarde, che ha aperto alla possibilità di una pausa dei rialzi dei tassi di interesse a settembre, nel caso in ...Nel secondo trimestre 2023, il Prodotto interno lordo degli Stati Uniti è salito del 2,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leaccelerano nel giorno in cui la Bce annuncia un nuovo rialzo di ...

Le borse europee arrotondano i rialzi mentre è in corso la conferenza stampa di Christine Lagarde, che ha aperto alla possibilità di una pausa dei rialzi dei tassi di interesse a settembre, nel caso i ...(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Accoglienza decisamente fredda alla Borsa di Francoforte per i conti semestrali di Volkswagen. Il titolo del principale ...