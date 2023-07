Le aspettative americane sull’uscita italiana dalla via della Seta

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 luglio 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata negli Stati Uniti. Questo pomeriggio, intorno alle 15 locali (le 21 italiane), sarà ricevuta alla Casa Bianca da Joe Biden. Si trattaprima missione ufficialepremier a Washington,prima volta in cui metterà piede nello Studio Ovale, da alleata. Sembrano lontani i tempi dei comizi sui palchi dei C-Pac conservatori e trumpisti, ma pure quelli da pasionaria, visto il tracollo di Vox in Spagna. Nel bilaterale, comunica una nota dell’amministrazione, «discuteranno gli interessi strategici comuni, tra cui il sostegno all’Ucraina contro l’aggressioneRussia, gli sviluppi in Nord Africa e un maggiore coordinamento transatlantico rispetto alla Cina». Biden e Meloni parleranno anche«prossima presidenza ...