Lazio | Lotito | 'Ho in mente un nome che vi lascerà di stucco'

Prosegue la ricerca dell'erede di Milinkovic in casa. Zielinski, nonostante non abbia ancora firmato il rinnovo col Napoli, sembra...

...Il Messaggero non c'è stato solo il caos Luis Alberto a rendere incandescente il clima nello spogliatoio dellanegli ultimi giorni. I caso dello spagnolo - nato dal tergiversare disul ...Ma pureha dichiarato che il polacco preferisce rinnovare a costi inferiori al Napoli piuttosto che andare alla. L'offerta di De Laurentiis infatti prevede il rinnovo a ingaggio quasi ...A pranzo era intervenuto anche Sarri, aveva contattatospingendolo ad intervenire subito per evitare che al mercato discordante e ritardato si aggiungesse un caso interno.

