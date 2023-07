Lazio | cresce la tensione | Lotito nega i rinnovi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 luglio 2023) La situazione è sempre più tesa in casadopo le ultime decisioni di Claudio, presidente del club Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, non c’è solo il caso Luis Alberto a tenere banco in casa. Anche Zaccagni aspetta da un anno il prolungamento e Immobile ha bussato per un adeguamento, ma il patron ha rimandato il discorso a fine mercato.ha anche rifiutato la richiesta di Casale e Provedel di rivedere il contratto dopo appena un anno. Infine, anche Sarri è insoddisfatto per l’attuale calciomercato.