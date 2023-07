Lavoro | Fondirigenti | 988 piani formativi presentati da imprese su Avviso 1 2023

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Sono quasi mille, 988 per la precisione, idallea valere sull’1/di, il Fondo per la formazione continua dei manager promosso da Confindustria e Federmanager, che ha chiuso nei giorni scorsi i...

Roma, 26 lug. " Sono quasi mille, 988 per la precisione, i piani formativi presentati dalle imprese a valere sull'Avviso 1/2023 di, il Fondo per la formazione continua dei manager promosso da Confindustria e Federmanager, che ha chiuso nei giorni scorsi i termini per la presentazione delle candidature: un risultato ..."E' un risultato per noi particolarmente importante - commenta il direttore generale di, Massimo Sabatini - perché grazie a questo Avviso il Fondo riesce a canalizzare l'investimento ...'Con questa iniziativa - sottolinea il presidente di, Marco Bodini - il Fondo rafforza il suo impegno per l'inserimento di nuove energie nel tessuto manageriale delle imprese italiane' e ...

Lavoro, Fondirigenti: "988 piani formativi presentati da imprese su ... Entilocali-online

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...