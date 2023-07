L' auto ibrida prende fuoco | un morto | il dramma | chi era a bordo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si sarebbe incendiata da sola, per un malfunzionamento o un cortocircuito, la citycar (elettrica) di un uomo di 59 anni, originario di Matera, in Basilicata, pure addetto da alcune disabilità, che è stato trovato carbonizzato nel parcheggio davanti al centro commerciale Mongolfiera di Bari, in Puglia. Un doppio giallo: prima perché è stato difficile anche solo rintracciare l'identità della vittima, viste le poche informazioni e (soprattutto) i risicati elementi rimasti in quell'ammasso di cenere sul marciapiede; e secondo perché, adesso, la priorità è capire cosa sia effettivamente successo. Cosa abbia innescato lo scoppio, l'incendio. Sulla scrivania del pm Michele Ruggero, infatti, è aperto un fascicolo “a modello 45”, che nel gergo delle forze dell'ordine significa un fatto non costituente notizia di reato: perché la magistratura pare abbia già accontento sia l'ipotesi del suicidio ...