Lautaro Martinez-Marcus Thuram | prime prove di nuovo attacco

...false,"title":"è il nuovo capitano: l'annuncio in stile Barbie","content":" Inerazzurri, dopo aver salutato Samir Handanovic, nei giorni scorsi hanno svelato chesarà il ...Davanti coppia tutta argentina con, ieri nominato ufficialmente nuovo capitano, e Correa . Nell' Al Nassr CR7 sarà supportato dietro da Anderson Talisca . In mezzo al campo l'ex di .... Mbappé . solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la ...

Lautaro Martinez è considerato uno dei veri pilastri in casa Inter ormai. Il giocatore nerazzurro indosserà la fascia da capitano dopo i grandi addii di questa stagione ...Ecco le trattative, le indiscrezioni e gli affari ufficiali di Serie A, B e calcio estero di questa sessione estiva di calciomercato ...