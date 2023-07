Lautaro Martinez capitano naturale dell’Inter | buona la ‘prima’

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 luglio 2023)è il nuovo, ed è lui stesso a confermarlo (qui le sue parole). Il numero 10 nerazzurro dimostra grandezza nel nuovo ruolo, scegliendo l’onestà come registro linguistico. NOMINA– La parola più indicata per descrivere la nomina diè “zza”. Nessun annuncio ufficiale tramite comunicato asettico, bensì un post social quasi scherzoso. Un Toro in versione “Barbie” – per cavalcare il trend del momento – accompagnato da una descrizione quasi banale: “He’s just the captain”, che letteralmente possiamo tradurre come “lui è semplicemente il”. E dopo un attento ragionamento la si coglie ...