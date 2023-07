Lautaro | «Lukaku? Non ha mai risposto né a me né ai miei compagni Mi ha deluso»

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista all’attaccante dell’InterMartinez, eletto nuovo capitano della squadra di Inzaghi. «Portare questa fascia vuol dire assumersi più responsabilità dentro la squadra, dentro lo spogliatoio. Ma io l’ho sempre fatto anche prima. Ho un obiettivo: dare una mano aiche hanno bisogno». Dall’Inter sono andati via giocatori di peso.si dice pronto alla sfida. «Sono preparato, sono pronto per questo. Per me è un vanto, voglio essere all’altezza dei tanti campioni che hanno indossato la fascia nella storia dell’Inter e rendere tutti orgogliosi di me. E’ vero, sono andati via giocatori importanti, ora c’è un gruppo più giovane. Ma io inizio ora la mia sesta stagione qui: capisco tutto, conosco tutto, quello che ho imparato lo metto a disposizione». Che Inter sta nascendo? «Crescendo, ...

