Lautaro | Lukaku? Non ha mai risposto né a me né ai miei compagni Mi ha deluso

si esprime sul caso: "Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni. ...Commenta per primo Lunga intervista concessa daMartinez, neo - capitano dell'Inter, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. La punta ...lesinando una stilettata all'ex - compagno Romelu...RomeluMartinez © LaPresse - Calciomercato.itIn una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport', l'argentino ha stigmatizzato il comportamento del belga, ammettendo la sua delusione:...

Inter, Lautaro: "Voglio vincere lo scudetto da capitano, Lukaku non mi ha mai risposto" - Sportmediaset Sport Mediaset

Lautaro Martinez, intervistato sulle pagine della Gazzetta dello Sport ha colto l'occasione per fare il punto della situazione sulla vicenda Lukaku.Lukaku Juve, il belga e quello sgarbo all’ex compagno Lautaro Martinez, che ha analizzato con delusione quanto successo Lautaro Martinez, alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato al mondo tutta la propr ...