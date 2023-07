Lautaro | le prime parole da capitano dell’Inter | “Deluso da Lukaku | non mi ha mai risposto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Da Romelu“sono“. Il tradimento ai compagni di squadra, più che ai colori nerazzurri, non è ammesso daMartinez. L’argentino ha concesso a La Gazzetta dello Sport la prima intervista da nuovodesignato. “Portare questa fascia vuol dire assumersi più responsabilità dentro la squadra, dentro lo spogliatoio”. Apiace parlare chiaro, anche sul caso: “Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai, lo stesso ha fatto con altri miei compagni”. “Dopo tanti anni insieme, dopo tante cose vissute insieme, sono rimasto. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio. Se me lo aspettavo un comportamento simile? ...