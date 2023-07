Lautaro | 'Deluso da Lukaku | non mi ha mai risposto Ho detto no all'Arabia | all'Inter sono felice | voglio lo scudetto'

Sono rimasto, dopo tanti anni e tante cose passate insieme. Non me lo aspettavo. Ma è una sua scelta, gli auguro il meglio'.invece sposa con convinzione l'Inter: 'Per me è una seconda ...Dopo tanti anni insieme, dopo tante cose vissute insieme, sono rimasto. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio. Ma non mi aspettavo questo atteggiamento '. INTERLUKAKU - ...La "LuLa" ha sempre dimostrato grande affiatamente dentro e fuori dal campo ma sembra che anche il 25enne argentino abbia voltato le spalle al suo ex compagno di reparto. Sembra anche ...

Lautaro: "Io, capitan scudetto. L'Inter è casa mia. Lukaku mi ha deluso" La Gazzetta dello Sport

Dopo l’annuncio – seguendo il trend Barbie – come nuovo capitano dell’Inter, Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport dove ha toccato vari temi.Dopo l’annuncio – seguendo il trend Barbie – come nuovo capitano dell’Inter, Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport dove ha toccato vari temi.