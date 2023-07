L’assalto corazzato di Kyiv che mira a rompere le linee russe a Zaporizhia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Malgrado un apparente stallo che si protrae da ormai alcune settimane, qualcosa si sta smuovendo lungo il fronte ucraino. Fonti di entrambe le parti coinvolte nel conflitto riportano di alcune azioni offensive ucraine avvenute il 26 luglio nell’oblast di. In particolare, un vigoroso assalto meccanizzato ucraino avrebbe portato ad uno sfondamento localizzato nei pressi di Robotyne (un piccolo centro abitato sito nei pressi della più grande Orikhiv). Dopo un’avanzata di poco meno di 3 km da parte delle truppe di Kiev, queste ultime sarebbero state costrette ad abbandonare una parte delle posizioni appena occupate per via della tattica di difesa elastica adottata dalle forze armate. Tuttavia, nonostante l’immediata reazione, questa prima rottura del fronte potrebbe rappresentare un parziale punto di svolta. Pur guadagnando relativamente ...

