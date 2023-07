“Lascia Amici | va alla Rai” Addio a Maria De Filippi per la concorrenza | si è già saputo tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023) Non solo GF Vip 8 e UeD, con le linee guida ‘anti trash’ dettate da Pier Silvio Berlusconi per la nuova stagione televisive. In queste settimane d’estate si parla spesso anche del nuovo cast dei professori didiDe. La conduttrice e produttrice, che nel frattempo si sta godendo l’enorme successo riscosso da Temptation Island, dovrà fare i conti con unnella scuola più famosa della tv. Non ci sono certezze, ma dalle ultime sicuramente il pubblico di Canale 5 ritroverà Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Non solo. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma da parte di Lorella Cuccarini, che stando ai rumor potrebbe approdare ancheconduzione della versione invernale di Temptation Island. Nessuna notizia, almeno per ora, su Emanuel Lo e Raimondo Todaro, anche se il posto di ...