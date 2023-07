L' arcivescovo di Palermo | ' Non è un' emergenza | la responsabilità è dei politici e delle loro omissioni'

L'di, monsignor Corrado Lorefice, ha inviato ai fedeli della città un messaggio sull'emergenza dovuta agli incendi dolosi di questi ultimi giorni. E il suo messaggio ha duramente ...E' il messaggio dell'di, monsignor Corrado Lorefice inviato ai fedeli della città. 'Tutti noi sappiamo però che non si tratta di un'emergenza. Quello che è accaduto in questi ..."Quello che è accaduto in questi giorni è l'esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni". Lo afferma l'diCorrado Lorefice dopo aver visitato la chiesa di S. Maria di Gesù, andata a fuoco con i resti di San Benedetto il Moro, e aver espresso solidarietà ai frati. "La responsabilità ...

