L’appello di 100 scienziati ai media | “Si parla troppo di maltempo e poco di cambiamento climatico”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Giornalisti,te delle cause del, e delle sue soluzioni. Omettere queste informazioni condanna le persone al senso di impotenza, proprio nel momento storico in cui è ancora possibile costruire un futuro migliore”. È quanto affermano in un appello ai100e studiosi italiani, fra i quali, come primo firmatario, il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi (nella foto), Antonello Pasini, Nicola Armaroli, Stefano Caserini, Enrico Giovannini, Luca Mercalli e Telmo Pievani. Centoinvitano i giornalisti are delle cause dele delle sue soluzioni. “Iitaliani – si legge nelno ancora ...