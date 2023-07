L' Antitrust Ue apre indagine su Microsoft Teams per abuso di posizione dominante

(Di giovedì 27 luglio 2023) La nota di Bruxelles Secondo l'autoritàdell'Ue,avrebbe associatoalla sua suite per ufficio365 - che comprende software come Word, Excel e PowerPoint - non ...

La nota di Bruxelles Secondo l'autoritàdell'Ue, Microsoft avrebbe associato Teams alla sua suite per ufficio Microsoft 365 - che comprende software come Word, Excel e PowerPoint - non offrendo ai clienti la scelta se abbonarsi o ...BRUXELLES - I servizidella Commissione europea hanno annunciato oggi l'apertura di un'indagine formale nei confronti di Microsoft per il sospetto di abuso di posizione dominate relativamente al servizio di ...... l'azienda statunitense potrebbe ricevere una multa pesante, che si aggiungerebbe ai 2,2 miliardi di euro di multe ricevute finora dall'Ue per violazione delle norme per la concorrenza. L'...

