L’Antitrust avvia un’istruttoria su terminal porto di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoun’ istruttoria nei confronti deideldiper un presunto cartello nel settore dei servizi di movimentazione merci. Secondo l’Autorità infatti, le società Conateco, Soteco, Marinvest eFlavio Gioia si sarebbero coordinate per applicare agli spedizionieri deldiun aumento tariffario violando la disciplina a tutela della concorrenza. Secondo l’Autorità, questi operatori avrebbero concordato di applicare contestualmente lo stesso aumento tariffario per tutti i contenitori in import destinati aii deldi. Tale accordo individuerebbe l’esatto ammontare della tariffa da applicare (25 euro per ...