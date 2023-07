L'antico birrificio fra storia e tecnologia. "Valorizziamo un gioiello industriale"

Ci sarà anche una delegazione scozzese con il suo coloratissimo stand che farà assaggiare le proprie birre artigianali, con in particolare il piùancora in produzione in Scozia che ...Dai lavoratori di Anchor Brewing, il piùartigianale degli Stati Uniti, arriva uno spiraglio di salvezza. I dipendenti, infatti, hanno presentato un'offerta per cercare di salvare l'azienda nata a San Francisco nel 1896 che ...... all'Altes Museum (il piùdella città) dove è esposto il famoso busto di Nefertiti, dal Bode ...torre difensiva oggi è stata trasformata in una fabbrica di birra che ospita il proprio...

L'antico birrificio fra storia e tecnologia. "Valorizziamo un gioiello ... ilGiornale.it

Oltre 140 anni di attività e un patrimonio culturale custodito con l'innovazione. Carsberg racconta ilGiornale.it la propria sfida produttiva nel birrificio fondato da Angelo Poretti, oggi sede italia ...Dai lavoratori di Anchor Brewing, il più antico birrificio artigianale degli Stati Uniti, arriva uno spiraglio di salvezza. I dipendenti, infatti, ...