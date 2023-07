Lamborghini Gallardo | il ”Toro scatenato” compie vent’anni

festeggia quest'anno i primi 20 anni di esistenza dell'iconica, annunciata per la prima volta in occasione del Salone di Ginevra del 2003. Il debutto dellanel 2003 al Salone di Ginevra ha segnato un momento storico per ...La, presentata al Salone di Ginevra 2003, è stata la primadi serie ad essere equipaggiata con un motore V10 e, fin da subito, è diventata un incredibile successo ...Il 25 novembre l'ultimalascia la linea di produzione dello stabilimento di Sant'Agata Bolognese. L'ultimo esemplare assemblato è unaLP 570 - 4 Spyder Performante in ...

Una festa per Lamborghini Gallardo

La Gallardo è una delle supercar più apprezzate di sempre, considerata un’icona del design italiano e all’avanguardia dell’ingegneria automotive ...Con 14.022 unità vendute in 45 paesi e 32 varianti in un decennio è stata una delle supersportive più apprezzate di sempre ...