L’alternativa perfetta al solito abito nero passepartout ma con una nota spiazzante

(Di giovedì 27 luglio 2023) Le temperature torride di queste settimane fanno quasi passare la voglia di indossare qualcosa di chic e creativo. Ma questo look composto da tuta bustier e sandali chunky può essere la soluzione ideale per coniugare stile e funzionalità. Perché mette insieme l’eleganza delcon qualche dettaglio divertente e in. Ogni pezzo di questo outfit, infatti, riesce a essere allo stesso tempo adatto per affrontare il caldo di luglio ma anche capace di attirare l’attenzione con forme e silhouette eccentriche. A firmarlo è Stella McCartney per la collezione primavera estate 2023. Eleganza contemporanea In passerella la designer inglese ha portato una tuta bustier che lascia completamente scoperte le spalle e che disegna il busto proprio come un corsetto del XVII° secolo. ...