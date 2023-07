Lady Diana | la commovente richiesta per Harry prima di morire | fan in lacrime

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 27 luglio 2023) Quasi ventisei anni fa, una delle principesse più iconiche il cui ricordo è ancora oggi più che mai vivo. Quello della principessa è senza dubbio un ruolo iconico, qualsiasi bambina almeno una volta nella vita ha sognato di diventare tale. Tuttavia, solo poche persone sono riuscite ad ottenere questa nomina e ancora meno hanno potuto legare il nome alla storia. Tra i nobili più contemporanei in grado di lasciare il segno, non si può non menzionareSpencer. Conosciuta come la principessa del popolo scomparsa in un tragico incidente in macchina nel 1997. Il testamento di, il toccante pensiero per il figlio– (Foto Ansa) – Grantennistoscana.itIl prossimo 31 agosto gli affezionati di tutto il mondo le dedicheranno l’ennesimo saluto ...