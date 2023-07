... alla luce'ultima drammatica settimana. Parallelamente, il ministro Fitto cancella dal Pnrr ... l'. Continua a leggere su Tg. La7.it - "E' in corso uno sconvolgimento climatico, sbagliato ......Antonela Bogdan all'epoca aveva lanciato un appello via social per cercare testimoni'accaduto e ora i legali della famiglia hanno chiesto che venga effettuata l'autopsia per avvalorare l'...Pardo ha affermato che il rifiuto di massa dei riservisti'IDF non rappresenta una 'minaccia ... Questa è la denuncia, l'argomentato atto di. Nessuno, dentro e fuori d'Israele, può accusare ...

L’accusa dell’ex capo del Mossad: “Netanyahu ha portato il Ku Klux Klan al governo d’Israele” Globalist.it

L'ex capo del Mossad, Tamir Pardo, ha dichiarato che i "partiti orribili e razzisti" della coalizione di Netanyahu sono simili al famigerato Ku Klux Klan, il partito suprematista bianco americano.Alberto Barbera risponde alle critiche in merito alla scelta di includere nella rassegna dell’80esima edizione della Mostra del Cinema di ...