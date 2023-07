L’accumulo di oggetti e di animali è una malattia seria

Leggi su dilei

(Di giovedì 27 luglio 2023) Quando contattiamo Giovanni Armando Costa, Tecnico della Prevenzione della SC Igiene e Sanità Pubblica (Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria) della ATS Città Metropolitana di Milano, ha appena fatto un intervento: «Una casa di proprietà, una bella abitazione, ma devastata. La segnalazione arriva dal fratello di questa signora, che è inciampata nelle cianfrusaglie che aveva in casa e si è slogata la caviglia, finendo in ospedale. Da lì è venuto fuori lo stato di accumulo compulsivo in cui viveva la signora», ci racconta.le, che abbiamo imparato a conoscere a livello mediatico da varie trasmissioni che negli anni hanno messo in luce il problema, è una vera e propria patologia. Il signor Costa, che lavora nel capoluogo lombardo, ci spiega che negli anni è cresciuta la consapevolezza del problema: «Molte volte sono i familiari ...