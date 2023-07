La Valigia dell’Attore | Emanuele Salce apre le danze | premio per Ficarra e Picone

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il festival “La” è giunto alla ventesima edizione. Si tratta di un appuntamento annuale che ha luogo all’isola de La Maddalena in Sardegna, organizzato dall’associazione culturale Quasar e dedicato allo storico attore e cittadino onorario del luogo Gian Maria Volonté. L’edizione 2023 si è aperta mercoledì 26 luglio con lo spettacolo Mumble mumble L'articolo proviene da Il Difforme.

Alla Fortezza I Colmi, sull'isola di La Maddalena, si è svolta ieri sera, 26 luglio, la prima serata del festival La, giunto alla sua ventesima edizione. Con un palcoscenico allestito in modo austero, dove i teli di sfondo erano lievemente mossi dal vento all'interno di una scenografia essenziale ...La, Emanuele Salce: dilemma di un doppio figlio d'arte stasera Ficarra e Picone per il 'premio volontè', domani la presentazione della valigiaLab e l'omaggio a città Maselli Alla ...Ai nastri di partenza la ventesima edizione del festival La, in programma dal 26 al 30 luglio sull'isola di La Maddalena. Il tradizionale appuntamento intitolato alla memoria di Gian Maria Volonté, ideato e organizzato dall'Associazione ...