Il Consiglio supremo per la Radio e la Televisione di'Rtuk' ha multato alcune piattaforme che distribuiscono film e serie televisive on - line, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime video, a causa di contenuti "contrari ai valori sociali e

La Turchia multa Netflix per contenuti omosessuali Agenzia ANSA

Il Consiglio supremo per la Radio e la Televisione di Turchia 'Rtuk' ha multato alcune piattaforme che distribuiscono film e serie televisive on-line, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime video, a ...Le sanzioni in Turchia si inseriscono in un contesto in cui l'omosessualità viene criticata sempre più spesso da funzionari di governo che ...