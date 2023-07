La tradizione culturale determina la sopravvivenza degli individui

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 luglio 2023) Qualunque sia l’essere vivente che si considera, da un virus che deve reagire all’ambiente intracellulare dell’ospite innescando la propria replicazione, fino ad un essere vivente complesso che scambia messaggi con i propri simili per ottimizzare il proprio adattamento alle condizioni ambientali, l’informazione ha un ruolo fondamentale nelre le probabilità di successo riproduttivo di un individuo e, considerando tutti glidi una popolazione, la fitness darwiniana media di quella popolazione. Questa informazione può essere codificata tramite biomolecole, cioè in particolare contenuta nel genoma di un individuo,ndo moduli comportamentali stereotipati in presenza delle condizioni giuste, o più spesso può essere la risultante di una qualche misura tramite i sensi delle variabili ambientali di interesse, in ...