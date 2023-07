La tartaruga alligatore trovata vicino a un rio | è una specie protetta e pericolosa

Comunemente nota come, la specie Macrochelys temminckii appartiene alla famiglia Chelydridae. Aggressiva e con un morso molto potente - I carabinieri del Nucleo Cities ...Come è arrivata in Italia ladi Torino . Il ritrovamento dell'animale. Nella giornata di oggi giovedì 27 luglio i carabinieri del nucleo CITES (Convenzione sul commercio ...Comunemente nota come, la specie Macrochelys temminckii appartiene alla famiglia Chelydridae . Leggi Anche Roma, pitone albino si aggira in periferia mentre i passanti lo ...

A Torino, tartaruga alligatore recuperata in un parco giochi TGCOM

Comunemente nota come tartaruga alligatore, la specie Macrochelys temminckii appartiene alla famiglia Chelydridae. Aggressiva e con un morso molto potente – I carabinieri del Nucleo Cities evidenziano ...Il rettile, avvistato a Pianezza, nel Torinese, è stato collocato nel recinto per animali pericolosi dell'Oasi del Canc ...