La scuola Masi va giù | partite le operazioni di demolizione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sta per Iniziare l’abbattimento della NostraMedia. Tanti Ricordi rimarranno Custoditi in essa… La Prospettiva di UnaPiù Sicura e Moderna Ci Attende..”. Così l’assessore comunale di Atripalda, Lello Labate, annuncia lo start delledidelladi Via Manfredi. Dopo che nella giornata di ieri gli operai della ditta incaricata hanno provveduto ad allestire il cantiere, in queste ore sono partire levere e proprie. Una volta mandato già l’edificio, si inizierà con la sistemazione del piazzale. Da cronoprogramma i lavori dovranno durare 36 mesi e per tutto il periodo necessario la didattica dellasecondaria di 1° grado, “R.”, sarà ...