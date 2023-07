La schermitrice russa blocca la pedana in segno di protesta contro un' ucraina | cosa è successo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un match molto particolare, quello andato in scena ai mondiali di sciabola di Milano. La campionessaOlga Kharlan, tra le favorite per la vittoria della medaglia d'oro, è scesa regolarmente in ...

La schermitrice russa blocca la pedana in segno di protesta contro ... Globalist.it

Mondiali di sciabola, l'ucraina Kharlan non ha ricevuto né l'assenso e ne' il divieto da parte del ministro dello Sport ucraino a sfidare la collega russa. Di fatto la scelta di gareggiare è stato las ...