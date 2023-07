La scacchista iraniana che si è ' tolta' l' hijab ottiene la cittadinanza spagnola

(Di giovedì 27 luglio 2023) AGI - Sara Khadem, lafuggita in Spagna dopo aver partecipato a un torneo internazionale rifiutandosi di indossare l'"obbligatorio", secondo i dettami imposti da Teheran, ha ottenuto mercoledì la. "In risposta alle circostanze eccezionali che riguardano la signora Sarasadat Khademalsharieh, le ho appena concesso la", ha dichiarato il ministro della Giustizia Pilar Llop, utilizzando il nome completo dell'atleta. Khadem, in un'intervista rilasciata all'AFP a febbraio, ha dichiarato di aver compiuto il gesto per sostenere il movimento di protesta scoppiato nel suo Paese d'origine dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata dalla polizia nel settembre dello scorso anno. Amini, 22 ...

AGI - Sara Khadem, lafuggita in Spagna dopo aver partecipato a un torneo internazionale rifiutandosi di indossare l'hijab 'obbligatorio', secondo i dettami imposti da Teheran, ha ottenuto mercoledì la ...Ha deciso di non fare rientro in patria, ma di trasferirsi in Spagna per qualche tempo, Sara Khadem , la campionessa di scacchiche ha sfidato le imposizioni del regime mostrandosi in pubblico senza velo a coprire capo e capelli. "Ho iniziato ad apprezzare il fatto di vivere in un posto dove Sam (il figlio della ...Ha deciso di non fare rientro in patria, ma di trasferirsi in Spagna per qualche tempo, Sara Khadem , la campionessa di scacchiche ha sfidato le imposizioni del regime mostrandosi in pubblico senza velo a coprire capo e capelli. "Ho iniziato ad apprezzare il fatto di vivere in un posto dove Sam (il figlio della ...

Rifiutò il velo, la Spagna dà la cittadinanza alla scacchista iraniana ribelle EuropaToday

La decisione dei Sara Khadem di partecipare al Campionato mondiale senza hijab le costò un mandato di arresto e per questo scappò nel Paese iberico che ora ha deciso di concederle il passaporto ...