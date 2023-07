La Russa jr | l’avvocato della ragazza che lo ha denunciato | “Dal presidente del Senato maldestro tentativo di infangare i suoi racconti”

... il professore si distingue anche, secondo il suo, ... Sembra, infatti, che il vero problema sia'opposizione alla guerra in ... nonché anni di opposizione all'oligarchia, ponendosi ...LaJr,della presunta vittima di stupro ad Affari : 'I 40 giorni Nessun deposito tardivo' 'In merito alle dichiarazioni rilasciate pubblicamente dal presidente del Senato in data 26.07.difensore della ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La, accusandolo di violenza, risponde alle dichiarazioni fatte dal padre, il presidente del Senato che, lo scorso 26 luglio, ...

Caso La Russa, parla l'avvocato della ragazza: 'Nessuna querela tardiva' TGLA7