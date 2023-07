(Di giovedì 27 luglio 2023) Il governo propone 10 milioni di euro di rimborso per i passeggeri. In attesa della piena operatività, rimangono 10 iall'ora nello scalo siciliano

Le condizioni si sono però ulteriormente complicate, data l'iniziale chiusura dell'aeroporto di Palermo, conmonca. Sono quindi aumentati icancellati e nei prossimi giorni ce ne ......settimana prossima Parallelamente alle indagini continuano i lavori senza sosta per la...e presieduta all'aeroporto Fontanarossa l'operatività dello scalo è passata da otto a dieciall'...FOTO Al momento 8sono stati cancellati e dopo lasono stati autorizzati quelli in partenza. Lo scalo per alcune ore è rimasto isolato anche via terra a causa della contemporanea ...

La riapertura e i voli rimborsati: cosa succede all'aeroporto di Catania ilGiornale.it

Il governo propone 10 milioni di euro di rimborso per i passeggeri. In attesa della piena operatività, rimangono 10 i voli all'ora nello scalo siciliano ...Grave situazione in Sicilia. Gli incendi rallentano e bloccano i voli: la situazione a Catania e Palermo e come avere rimborsi ...