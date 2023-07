La Promessa | anticipazioni 31 luglio | Cruz si frappone tra Eugenia e Jana Manuel più vicino al matrimonio

(Di giovedì 27 luglio 2023) La31creerà nuovi problemi a Curro e a. Questa volta c’entrerà. Però la Exposito potrebbe avere un’alleata. Ci sarà una visita per Leonor. Naturalmente poi la marchesa cercherà di spingere ancora di piùverso Jimena. La31ancora contro Curro eCurro combina un pasticcio senza conseguenze con mamma(che rischia di cadere, quando il ragazzo tenta di prenderla in braccio) ese la prende con lui. Accorrono anchee Ròmulo. Curro è davvero mortificato e torna a confidarsi con. A proposito di ...

La: Jana pronta a interrogare Eugenia L' arrivo di Donna Eugenia alla tenuta è una grande opportunità per Jana . Dopo che Manuel ha deciso di sposare Jimena , alla ragazza non ...... Ariete equilibrato 27 LuglioTVBeautiful: la puntata di oggi 27 luglio 27 LuglioTVLa: la puntata di oggi, 27 luglio 27 Luglio ...La: Ledell'episodio di oggi 27 luglio 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 27 luglio 2023 - Manuel sconvolgerà tutta la famiglia con una dichiarazione spiazzante . ...

La Promessa Anticipazioni Puntate dal 31 luglio al 4 agosto 2023: Manuel e Jana nel mirino di Padre Camillo ComingSoon.it

Nelle prossime puntate della soap opera La Promessa si viene a sapere la reale dinamica della morte del barone ...non la prende per niente bene… Ma scopriamo insieme che cosa rivelano nel dettaglio le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani alle 15:45 su Canale 5. Dopo aver scoperto che Zeynep era ...