La procedura da seguire per deliberare la settimana corta | le competenze del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 27 luglio 2023) Genitori di alunni frequentanti varie classi di una scuola primaria proponevano ricorso al TAR per contestare una delibera del(da ora anche CDI). Nello specifico, fino all’anno precedente l’organizzazione dell’orario scolastico era articolata in 29 oreli, suddivise in 6 giorni da lunedì a sabato. Con delibera deldi Istituto si è L'articolo .