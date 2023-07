La nuova auto giapponese sconvolge il mercato | costa 5 mila euro ed è una bomba | boom di prenotazioni

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 27 luglio 2023) Unaè pronta are il: prezzo vantaggiosissimo e prestazioni ottimali hanno già convinto il pubblico. È possibile trovare un’che costi poco ma che offra anche prestazioni soddisfacenti e ottima affidabilità nel tempo? Questa è una domanda a cui gli appassionati dimobili cercano da sempre di trovare una risposta, e qualche volta delle occasioni interessanti si presentano davvero. Come quest’ultima, con un’che può essere acquistata al prezzo incredibile di circa 5.000, ma che non mancherà di stupirvi in positivo. Lea basso costo esistono, ma spesso non sono così intriganti nell’utilizzo e rispetto a quanto non lo siano nel prezzo. ...