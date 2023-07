La Nazionale che lottò per il calcio femminile

(Di giovedì 27 luglio 2023) Pubblichiamo un estratto di “Capitane coraggiose – Sara Gama e Megan Rapinoe, due leader a confronto”, il nuovo libro di Marco Giani edito da Ultra. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui. La storia degli sport femminili in Italia sembra essere fatta unicamente di singole campionesse: Ondina Valla, Celina Seghi, Novella Calligaris, Sara Simeoni, Deborah Compagnoni, Manuela Di Centa, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Federica Pellegrini… pare quasi che non siano mai esistite delle grandi Nazionali azzurre al. Se cio? in parte risponde a un dato di realta? (si pensi che la prima e finora unica medaglia olimpicadi squadra, quella della pallanuoto, risale al 2004), e? vero d’altra parte che e? anche mancata una narrazione, soprattutto per quei team che invece avrebbero ampiamente meritato un’epica che nel ...

Italia, la storia della Nazionale femminile ai Mondiali del 1999 L'Ultimo Uomo

