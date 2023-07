La maschera di Zorro | Catherine Zeta Jones si mangia Banderas

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) LADICanale 9 ore 21.25 con Antonio, Anthony Hopkins e. Regia di Martin Campbell. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore e 16 minuti LA TRAMA L'inafferrabileè stato afferrato e sbattuto in galera. Dove rimane 20 anni. Esce quando gli americani tolgono la California ai messicani. Ma il vecchio governatore è rimasto al suo posto e continua a tiranneggiare. Urge per il cavaliereto tornare a combattere. Però ora è vecchio e acciaccato dagli anni in galera. Occorre trovare un sostituto elo trova in un giovanotto fratello del desperado Joaquin Murieta. Il giovane batterà il tiranno e sposerà la bella figlia di(che il governatore ...