La mano dei piromani dietro gli incendi Lagalla | “Come atti mafiosi” Occhiuto posta un video del drone

(Di giovedì 27 luglio 2023) In Calabria i droni ne hanno colto uno sul fatto, in Sicilia e Puglia è l’entità del fenomeno a farsi indicatore:gliche stanno devastando il nostro Sud spesso c’è ladell’uomo. L’azione criminale deipermane anche in questa estate così dominata dai temi dell’emergenza climatica, che è più aggravante che fattore scatenante delle fiamme. “Sono state giornate particolarmente ventose, non si esclude che possa esserci stato qualcheo di origine dolosa, in questo senso sta indagando la magistratura e le forze dell’ordine, certo è che non sarebbe una novità”, ha spiegato ieri nella conferenza stampa dopo il Cdm il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, che pure ha rimarcato nuovamente la necessità di affrontare con visione strategica la ...