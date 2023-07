La Juve affonda per Kessie | tutte le cifre e le mosse di Giuntoli

Oltre alla vicenda Lukaku , che continua ad alimentare i sogni nel reparto offensivo e ad appassionare i tifosi visto che è legata a un domino internazionale di grandi bomber, il mercato della...La serie Anei debiti - quota 5 miliardi è vicina - e i club, chi più chi meno, annaspano ... Bonucci Una suggestione, guadagna 3,5 mln che lapagherà seppure lo ha messo fuori rosa. ...Il Bayern Monaco segue, non da ora l'attaccante della Juventus, ma nonil colpo. Così come ... Florentino Perez non accenna voli pindarici per il gioiello dellae punta al prestito oneroso ...

Si complica il trasferimento di Kessié alla Juventus, infatti, il centrocampista è in attesa del Tottenham, che ha mostrato interesse ...Luca Pellegrini e il Nizza, prove d’intesa. Come anticipato nella giornata di ieri, il club francese è pronto ad affondare il colpo per l’esterno sinistro di proprietà della Juve.