La giudice della palpata breve e il caso del marito che accoltella la moglie | «Era stanco di occuparsi della casa e dei figli»

(Di giovedì 27 luglio 2023) LaMaria Bonaventura, presidentequinta sezione penale del tribunale civile di Roma, ultimamente è finita sui giornali per la sentenza sul bidello e la studentessa e per quella del direttore “goliardico” epresunta vittima complessata. E oggi l’edizione romana di Repubblica racconta un’altra sua sentenza. Che stavolta riguarda unche ha preso a coltellate alla. Ma a cui lanon ha ritenuto di dover contestare il tentato omicidio. Perché le coltellate inferte allaerano «ferite non penetranti». E «non hanno determinato alcun pericolo di vita e suturabili con due punti». La versione di Maria Bonaventura Laieri si è difesa spiegando che non è mai uscita ...

...licenziato per aver riportato una condanna penale per "maltrattamenti in famiglia" ai danni... a seguito di una condanna penale , solo se la condotta accertata dalcon sentenza definitiva ...... difatti, se quest'ultimo dovesse vincere il giudizio, sarà ila condannare la parte ... l'assemblea aveva approvato il bilancio consuntivo e preventivo, ponendo anche a caricosocietà ...Lasi sofferma sui motivigelosia, sulle presunte relazionidonna e sulle ragioni del marito "stanco di occuparsicasa e dei figli" in assenzamoglie. Per il collegio ...

“Palpata breve” e “vittima complessata”, la stessa giudice dietro le due sentenze Sky Tg24

Il ministro Salvini ha detto che, se don Ciotti decidesse di espatriare, farebbe «un favore a tutti»: il sacerdote dell’associazione antimafia Libera aveva dato voce al rischio che il Ponte sullo Stre ...Sarà un giudice a decidere se, dopo l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro Roberto Speranza, anche il governatore della Regione Lombardia e gli altri indagati per la gestione… Leggi ...