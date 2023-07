La furia di Kiev sulla squalifica dell’ucraina Kharlan ai Mondiali di scherma | il selfie dell’avversaria russa | «Sostiene l’esercito di Mosca»

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ladella schermitrice ucraina Olhaper aver rifiutato di stringere la mano all’avversariaAnna Smirnova aidia Milano, ha (inevitabilmente) suscitato le critiche dei funzionari del governo di. In un tweet, accompagnato da una foto della sciabolatriceche posa con un militare die le dita in segno di vittoria, Mykhailo Podolyak – il consigliere di Volodymyr Zelesnky – accusa Smirnova di ammirare «apertamentedella Federazione» che «sta uccidendo gli ucraini e distruggendo le nostre città», scrive il funzionario ucraino per poi concludere con una domanda rivolta, con ogni probabilità, alla Federazione Internazionale di: «Non dovrebbe essere ...