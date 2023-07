La frecciatina di Nikita nei confronti di Oriana e Daniele | trova conferma in una diretta del veneto

AnchePelizon è intervenuta lanciando unaad Oriana Marzoli : Perché ho tolto il follow a Daniele Perché come ha detto lui non mi sono sentita minimamente sostenuta e non ho ...lancia unaa Matteo: "Ecco perchè voglio restare single" Matteo Diamante , proprio di recente, con un lungo post aveva spiegato i motivi della rottura definitiva cone, fino ...E siccome lo hanno fatto anche le OMG (cioè Oriana Marzoli , Micol Incorvaia e Giaele De Donà ) in collaborazione con un noto brand,ne ha approfittato per lanciare unaal trio . "...

Nikita Pelizon smette di seguire Daniele e lancia una frecciatina: la ... Novella 2000

Nikita Pelizon smette di seguire Daniele Dal Moro e lancia una frecciatina a Oriana Marzoli: la reazione dell'ex tronista ...Nikita Pelizon unfollowa Daniele Dal Moro e lancia una frecciatina ad Oriana Marzoli: ecco la reazione del veneto, il video.