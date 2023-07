La frecciata di Barbara D’Urso a Myrta Merlino | «Le casalinghe di Voghera esistono eccome La tv trash? Mi chiedevano di farla» – Il video

(Di giovedì 27 luglio 2023) A poche settimane dallo strappo di Mediaset, che ha annunciato il suo addio «forzato» alla conduzione di Pomeriggio 5,torna a parlare, e a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Lo fa da Maratea, ospite della rassegna Festival Marateale. L’attrice e conduttrice ha voluto sfatare il mito di una tvdi marca: «Pensano (chi la critica, ndr) sia l’unica a fare un certo tipo di televisione. Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione». Se davvero Mediaset l’avesse voluta allontanare per una insofferenza per quello stile di fare tv, fa capire insomma la conduttrice, significherebbe che è l’azienda ad aver ...

